Что значит совершенный вид в разборе глагола?

Русский язык
Что значит совершенный вид в разборе глагола?
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Прошедшее вр и будущие вр и
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