Жалеть жевать желать жираф живут широкий шептать животные

Русский язык
Жалеть жевать желать жираф живут широкий шептать животные
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Автор: Гость
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Гость:
Спасибо, очень занимательное задание
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