Величена дуги вс равна 106 градусов. найдите градусную меру вписанного угла, опирающегося на эту дугу
Геометрия
Величена дуги вс равна 106 градусов. найдите градусную меру вписанного угла, опирающегося на эту дугу
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
106:2=53 т.к. угол вписанный, по свойству он в два раза меньше дуги, на которую он опирается.
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