Периметр четырехугольника равен 18 см. У него две стороны по 3 см, длина третьей сто??оны равна сумме этих двух сторон. Чему равна длина четвёртой стороны четырехугольника?

Математика

Периметр четырехугольника равен 18 см. У него две стороны по 3 см, длина третьей сто??оны равна сумме этих двух сторон. Чему равна длина четвёртой стороны четырехугольника?

Автор: Гость