Периметр четырехугольника равен 18 см. У него две стороны по 3 см, длина третьей сто??оны равна сумме этих двух сторон. Чему равна длина четвёртой стороны четырехугольника?
Математика
Периметр четырехугольника равен 18 см. У него две стороны по 3 см, длина третьей сто??оны равна сумме этих двух сторон. Чему равна длина четвёртой стороны четырехугольника?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1.3+3=6 - длина третьей стороны 2.3+3+6=12 - длина первой, второй и третьей стороны 3.18-12=6 - длина четвертой стороны
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