Решите уравнения плиз, с решением!!! 1)(39+х)-84=78 2)(х-83)+316=425 3)(600-х)-92=126 4)253-(х-459)=138 5)502-(217-х)=421 6)871-(х+157)=385
Математика
Решите уравнения плиз, с решением!!! 1)(39+х)-84=78 2)(х-83)+316=425 3)(600-х)-92=126 4)253-(х-459)=138 5)502-(217-х)=421 6)871-(х+157)=385
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
3)(600-x) -92=126 600-x-92=126 x=126-600+92 x=382 4)256-(x-459)=138 256-x+459=138 x=138-253-459 x=-574 5)502-(217-x)=421 502-217+x=421 x=421-502+217 x=136 6)8
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