Решите задачи плиз 1) Поезд шел со скоростью 86 км /ч. Какой путь прошел поезд за 6 часов? 2) Автогонщик преодолел дистанцию в 700 км за 4 часа. Найдите скорость Автогонщика 3) За какое время проедет пассажирский авиалайнер ...

Математика

Решите задачи плиз 1) Поезд шел со скоростью 86 км /ч. Какой путь прошел поезд за 6 часов? 2) Автогонщик преодолел дистанцию в 700 км за 4 часа. Найдите скорость Автогонщика 3) За какое время проедет пассажирский авиалайнер 5400 км, если его скорость 900 км /ч 4) Расстояние между селами 3 км 200 м. Велосипедист преодолевает это расстояние за 20 минут, а пешеход тратит в 4 раза больше времени. С какой скоростью движется пешеход? 5) мотоциклист ехал 3 часа со скорость 56км/ч и 2 часа со скоростью 68км/ч. Какой путь проехал мотоцеклист за это время?

Автор: Гость