Решите задачи плиз 1) Поезд шел со скоростью 86 км /ч. Какой путь прошел поезд за 6 часов? 2) Автогонщик преодолел дистанцию в 700 км за 4 часа. Найдите скорость Автогонщика 3) За какое время проедет пассажирский авиалайнер ...
Математика
Решите задачи плиз 1) Поезд шел со скоростью 86 км /ч. Какой путь прошел поезд за 6 часов? 2) Автогонщик преодолел дистанцию в 700 км за 4 часа. Найдите скорость Автогонщика 3) За какое время проедет пассажирский авиалайнер 5400 км, если его скорость 900 км /ч 4) Расстояние между селами 3 км 200 м. Велосипедист преодолевает это расстояние за 20 минут, а пешеход тратит в 4 раза больше времени. С какой скоростью движется пешеход? 5) мотоциклист ехал 3 часа со скорость 56км/ч и 2 часа со скоростью 68км/ч. Какой путь проехал мотоцеклист за это время?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1) 86 * 6 = 516 км 2) 700 делим на 4 = 175 км/ч 3) 5400 делим на 900 = за 6 часов 4) 20 умножить на 4 80 минут 5) 168 + 136 = 304 Пользуйся калькулятор
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Математика
Решите уравнения плиз, с решением!!! 1)(39+х)-84=78 2)(х-83)+316=425 3)(600-х)-92=126 4)253-(х-459)=138 5)502-(217-х)=421 6)871-(х+15...
Математика
Периметр четырехугольника равен 18 см. У него две стороны по 3 см, длина третьей сто??оны равна сумме этих двух сторон. Чему равна длина четвёртой ...