Решите пожалуйста ХОТЯ БЫ 1 ПРИМЕР, А ЛУЧШЕ ВСЕ! ЭТО 202,204,206,208,210,212,214.
Алгебра
Решите пожалуйста ХОТЯ БЫ 1 ПРИМЕР, А ЛУЧШЕ ВСЕ! ЭТО 202,204,206,208,210,212,214.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
200. 16*(2^-3)^2= 16*2^-3+2=16*2^-=16*1/2^6=16*64=1/4 202. 7^-7*7^-8/7^7-13=7^-7-8/7^-13= 1/7^-13-(-15)=1/7^2=1/49
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