Решите пожалуйста,не получается(
Геометрия
Решите пожалуйста,не получается(
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
98888888888888888888888888888888888888888888t g =, 125 y =5g6 lfkmi
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