Решите пожалуйста от этого задания зависит оценка в четверти
Химия
Решите пожалуйста от этого задания зависит оценка в четверти
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
В первой формуле написала общую формулу нахождения азота, дальше думаю понятно P.S. если мой ответ вам помог, отметьте его лучшим :3
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