Решите пожалуйста по действиям.

Математика
Решите пожалуйста по действиям.
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Гость:
Перед шестеркой минус стоит?
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