Решите пожалуйста по действиям.
Математика
Решите пожалуйста по действиям.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Перед шестеркой минус стоит?
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Математика
В лесном питомнике Дима обрабатывает саженцы ели от вредителей. За 10 мин он обрабатывает 30 саженцев. Сколько саженцев он обработает за час, работ...
Математика
История
Кто такие новые левые? как их воззрения были связаны с подъемом леворадикального ??вижения в США и странах Европы в конце 1960-х
Английский язык