Решите пожалуйста по теореме виета способом подставления xy=-2 x+y=1
Алгебра
Решите пожалуйста по теореме виета способом подставления xy=-2 x+y=1
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
-2 можно представить виде множителей двумя способами: 1*(-2) и -1*2; Теперь подставим во второе уравнение: 1+(-2)=-1 и -1+2=1. Следовательно ответом является пара чисел -1 и 2
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