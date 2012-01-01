НАПИШИТЕ МОНОЛОГ О ШКОЛЕ затронуть три функции 1) проблемы в школе,как их избежа??ь 2)чем обеспечена и чем обеспечивает школа 3) каким должны быть учителя и ученики пожалуйста, срочняк!!

Гость: Гость:

1)Очень сильно изменились программы – даже по русскому, математике и чтению.Очень сильно изменился исходный уровень знаний детей-первоклассников – многие школы ждут детей, уже умеющих читать.Преподавание иностранного языка начинается с 1-2 класса, программы рассчитаны на то, что осваивать их ребенку будет помогать взрослый, но большинство из нас начинали изучение языка с 4-5 класса.В России резко увеличилось количество неработающих мам, которые готовы все свое время посвятить ребенку, который стал школьником, в результате чего снизился уровень самостоятельности детей. Никто не ходит с ключом на шее и не разогревает сам себе обед. На мой взгляд, эти изменения: неудобны для родителей, так как делают их напрямую ответственными за успешность детей в обучении.В долгосрочной перспективе очень неблагоприятно влияют на отношения между детьми и родителями.Уменьшение самостоятельности в учебе в начальной школе замедляет волевое созревание детей, снижает мотивацию к обучению вплоть до полного нежелания учиться и невозможности это делать самостоятельно – без родительских понуканий и сидения мамы рядом. 2)Согласно п. 3 части 1 статьи 8 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» (далее –Федеральный закон об образовании) обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного начального общего, основного общего, среднего общего образования в муниципальных общеобразовательных организациях посредством предоставления субвенций местным бюджетам, включая и расходы на приобретение учебников и учебных пособий, в соответствии с нормативами, определяемыми органами государственной власти субъектов Российской Федерации, относится к полномочиям органов государственной власти субъектов Российской Федерации в сфере образования. Закупка учебников и учебных пособий для обеспечения общеобразовательных организаций с 1 января 2014 года осуществляется в соответствии с требованиями Федерального закона от 5 апреля 2013 г. N 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд». 3)Учитель- Одна из целей нашей жизни - это познание самого себя и Вселенной. А любой образовательный процесс - это взаимодействие ученика и учителя. В каждый момент нашей жизни мы находимся либо в роли учителя, либо в роли ученика. Родители - это первые учителя для детей, а дети - это лучшие учителя для родителей. Если бы мы друг у друга учились, то мы бы не совершали стольких ошибок. Каким же должен быть хороший учитель? Любой эффективный образовательный процесс должен быть направлен на действие, ибо знания бессмысленны без практического применения! Как сказал Мефистофель Фаусту: "Суха теория, мой друг, а древо жизни пышно зеленеет". Знания нужны, но только через действие формируются их понимание, а также необходимые для человека навыки, умения, автоматизмы, мировоззрение, увеличивается творческий потенциал, которые необходимы для достижения человеком поставленных им целей. Поэтому настоящее образование заключается не в заучивании информации, а в системе практических задач, через которые человек усваивает необходимые знания и вырабатывает соответствующие навыки. Настоящий учитель строит систему задач так, чтобы их разрешение приводило к нужному результату, причем знание этого результата часто вредит ученику. Какими качествами должен обладать настоящий учитель? Конечно же, он должен любить своих подопечным, при этом обладать бесконечным терпением. Какими принципами должен руководствоваться настоящий учитель? Первый и главный принцип учителя: "не навреди ученику". Из этого вытекает второй принцип: "никогда ничего не делать за ученика". Учитель может направлять, подсказывать, вдохновлять ученика, но ничего за него не делать. Ученики-Идеальный ученик должен принимать деятельное участие в процессе обучения. Для этого он должен быть заинтересован предметом, стремиться самостоятельно расширять свои познания в этой области. Ученик должен уметь задавать вопросы, но не абы какие (а-ля лишь бы лектору приятно было) , а действительно стоящие их рассмотрения. Идеальный ученик не должен оставлять за собой не усвоенную информацию, терпеливо и вдумчиво пытаясь разобраться в непонятном материале. Ну и наконец, ученик тем или иным образом, в той или иной мере должен получать удовольствие от процесса обучения, иначе все написанное выше недостижимо.