Какие события повлияли на формирование личности тургенева?

Гость: Гость:

У Ивана Сергеевича была очень жёсткая мама, настоящая помещица-крепостница. Держала в ежовых рукавицах обоих своих сыновей, по её приказу секли немилосердно за любую провинность, а то и без всякой провинности. Помните, как она грозила Ивану Сергеевичу, когда он учился в Германии: "Если я не получу от тебя письма со следующей почтой, велю высечь на конюшне Петрушку. Тургеневу это самодурство было омерзительно, он категорически не принимал жестокость крепостничества. Хотя всю жизнь прожил за счёт труда своих крепостных