Помогите плез, срочно
Химия
Помогите плез, срочно
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
3) K2S + H2O = KHS + KOH гидродиз солей сульфида калия CuCl2 + HOH = CuOHCl + HCl гидролиз солей хлорида меди 1) а) H2SO4 + BaCl2 ---> BaSO4 + 2HCl 2H(+) + SO4(2-) + Ba(2+) + 2Cl(-) ----> BaSO4 + 2H(+) + 2Cl(-) SO4(2-) + Ba(2+) ---> BaSO4 б) 2KOH + Zn(NO3)2 → 2KNO3 + Zn(OH)2↓ в)3K2CO3 + 2H3PO4 → 2K3PO4 + 3H2O + 3CO2 6H¹⁺ + 2PO₄³⁻ + 6K¹⁺ + 3CO₃²⁻ --> 6K¹⁺ + 2PO₄³⁻ + 3CO₂ + 3H₂O 6H¹⁺ + 3CO₃²⁻ --> 3CO₂ + 3H₂O 2H¹⁺ + CO₃²⁻ --> CO₂ + H₂O
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
История
Отношение к крестовым походам(первый третий и четвёртый) жителей ближнего восток?? и западной европы,последствия первого третьего и четвёртого крес...
Информатика
Физика
Физика