Какое время в оперативной памяти хранятся данные?
Информатика
Какое время в оперативной памяти хранятся данные?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Пока включён компьютер. Если не сохранил данные, то они удаляются при выключении
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