Решите пожалуйста показательное неравенство..
Математика
Решите пожалуйста показательное неравенство..
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Так как функции у=3^x и у=5^x - возрастающие, то условие 3^x<5^x будет выполняться при 0<x<∞. Это решение хорошо видно, если построить графики этих функций:
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