Решите, пожалуйста. С объяснением.

Алгебра
Решите, пожалуйста. С объяснением.
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1)y=-3+x                 12²-y²=63 x²-(-3+x)²=63           -y²=63-144 x²-9+6x-x²=63          -y²=-81 6x=72                       -y=-9 x=12                          y=9   ответ:x=12   y=9
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