Решите, пожалуйста. С объяснением.
Алгебра
Решите, пожалуйста. С объяснением.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1)y=-3+x 12²-y²=63 x²-(-3+x)²=63 -y²=63-144 x²-9+6x-x²=63 -y²=-81 6x=72 -y=-9 x=12 y=9 ответ:x=12 y=9
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