решите пожалуйста уравнение х2+12y-4x=-y2-40 х2 это х во второй степени у2 это у во втор??й степени

Алгебра

решите пожалуйста уравнение х2+12y-4x=-y2-40 х2 это х во второй степени у2 это у во втор??й степени

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