решите пожалуйста уравнение х2+12y-4x=-y2-40 х2 это х во второй степени у2 это у во втор??й степени
Алгебра
решите пожалуйста уравнение х2+12y-4x=-y2-40 х2 это х во второй степени у2 это у во втор??й степени
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
X^2 +12y-4x+y^2+40=0 x(x-4)+y(12+y)+40=0 x(x-4)+y(12+y)=-40 1)x=0 12y+y^2+40=0(решаем квадратное уравнение) 2)y=0 x^2-4x+40=0(решаем квадратное уравнение)
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