Решите пожалуйста уравнения: 968 ÷ (9х-23) = 44 25х+13х-18=476 846:(7х-23)=18
Математика
Решите пожалуйста уравнения: 968 ÷ (9х-23) = 44 25х+13х-18=476 846:(7х-23)=18
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1) 9х-23=968÷44 9х-23=22 9х=22+23=45 х=45/9=5 2) 38х-18=476 38х=476+18=494 х=494/38 х=13 3) 7х-23=846/18 7х-23=47 7х=47+23=70 х=70/7=10
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