ЗАПИШИ ФОРМУЛЫ ФУНКЦИИ, ГРАФИКАМИ КОТОРЫХ ЯВЛЯЮТСЯ ПРЯМЫЕ a,b и c

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Общее выражение линейной функции выглядит у=ах+b прямая а проходит через точки (-1; 1) и (0; -1). Подставим их в общее. Получим систему 1=-а+b -1=b тогда а=-2 прямая а имеет вид у=-2х-1 прямая b точки (-3; 0) и (0;4) 0=-3a+b 4=0+b b=4 0=-3a+4 a=4/3 прямая b имеет вид у=4х/3 +4 прямая с параллельна оси х то есть она не имеет унла наклона значит коэффициент а=0 тогда у=0х+ b прямая с имеет вид y=2