Решить по действиям 0,51+0,8*(5:4+38:1,9+91,2:15,2)

Математика
Решить по действиям 0,51+0,8*(5:4+38:1,9+91,2:15,2)
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Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1. 5:4=1,25 2. 38:1,9=20 3. 91,2:15,2=6 4. 1,25+20+6=27,25 5. 0,8*27,25=21,8 6. 0,51+21,8=22,31
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