11.Укажите части речи: Совершив, иной, который, напротив, кто, пятая, ничего, готов, ??ипуч, негодовал, неряшлив, поющий, наши. 12.Определи средства выразительности: 1) точный бросок, умные глаза; 2) счастье всей жизни, пож...

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11.Укажите части речи: Совершив, иной, который, напротив, кто, пятая, ничего, готов, ??ипуч, негодовал, неряшлив, поющий, наши. 12.Определи средства выразительности: 1) точный бросок, умные глаза; 2) счастье всей жизни, пожар в сердце; 3) жизнь и смерть, ложь и правда; 4) Ей совсем сегодня не спалось. Даже ни часа. Только обрывки сна.

Автор: Гость