11.Укажите части речи: Совершив, иной, который, напротив, кто, пятая, ничего, готов, ??ипуч, негодовал, неряшлив, поющий, наши. 12.Определи средства выразительности: 1) точный бросок, умные глаза; 2) счастье всей жизни, пож...

Русский язык
11.Укажите части речи: Совершив, иной, который, напротив, кто, пятая, ничего, готов, ??ипуч, негодовал, неряшлив, поющий, наши. 12.Определи средства выразительности: 1) точный бросок, умные глаза; 2) счастье всей жизни, пожар в сердце; 3) жизнь и смерть, ложь и правда; 4) Ей совсем сегодня не спалось. Даже ни часа. Только обрывки сна.
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Совершив - деепричастие  Иной - местоимение  который - местоимение  напротив - наречие , предлог  кто - местоимение  пятая - числительное  ничего -местоимение  готов -краткое причастие  шипуч -кр прилагательное неряшлив - краткое прилагательное  поющий - причастие  наши -прилагательное 
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