В сосуд входит 3 литра а в другой 5 литров Как с помощью этих сосудов налить в кувши?? 4 литра воды из водопроводного крана

Математика

В сосуд входит 3 литра а в другой 5 литров Как с помощью этих сосудов налить в кувши?? 4 литра воды из водопроводного крана

Автор: Гость