Чем обидел старик сову

Литература
Чем обидел старик сову
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Автор: Гость
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Гость:
Сказал что она нее чему не годится
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