Чем обидел старик сову
Литература
Чем обидел старик сову
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Сказал что она нее чему не годится
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