4 предложения про заповедники на казахском языке

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Мен бұл жануарларды азықтандыру мен жаңа ростнения животных.Все книге.Во болады және өзі үшін өте жақсы көремін заповедники.Там ашамын жүре қызыл бас находяться көптеген қорықтарда мекендейді. Перевод: Я очень люблю ходить в заповедники.Там для себя я открываю новые ростнения и животных.Все эти животные находяться в красной книге.Во многих заповедниках можно кормить животных.