Напишите пожалуйста сочинение на казахском "письмо другу"

Қазақ тiлi
Напишите пожалуйста сочинение на казахском "письмо другу"
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Досыма хат. Сəлем, менің ең жақын досым Артур. Қалың қалай? Менің жағдайым жақсы. Сабағымды ойдағыдай оқып жүрмін. Сенің сабағың қалай? Барлығына менен сəлем жолда. Əрқашан күлімдеп жүр. Ізгі ниетпен досың ........
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