Девочки помогите.у кого есть мозги. нужно определить спряжение. Птички щебечут,ку??нечик стрекочет,волны плещут,окно светится,мама хлопочет.беспокоимся,строят школу,выходом из дома,разносишь газеты,делаешь уроки.

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Девочки помогите.у кого есть мозги. нужно определить спряжение. Птички щебечут,ку??нечик стрекочет,волны плещут,окно светится,мама хлопочет.беспокоимся,строят школу,выходом из дома,разносишь газеты,делаешь уроки.

Автор: Гость