Девочки помогите.у кого есть мозги. нужно определить спряжение. Птички щебечут,ку??нечик стрекочет,волны плещут,окно светится,мама хлопочет.беспокоимся,строят школу,выходом из дома,разносишь газеты,делаешь уроки.

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Девочки помогите.у кого есть мозги. нужно определить спряжение. Птички щебечут,ку??нечик стрекочет,волны плещут,окно светится,мама хлопочет.беспокоимся,строят школу,выходом из дома,разносишь газеты,делаешь уроки.
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Щебечут(1 спр),стрекочет(1спр),плещут(1спр) светится(2 спр) хлопочет(1спр)беспокоимся(2спр), строят(2спр),выходим(2спр),разносишь(2 спр),делаешь(1 спр)
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