Назви корисних та шкідливих бактерій. Дякую!

Гость: Гость:

Бактерії є найважливішою складовою еволюційного процесу. Корисні бактерії: зазвичай такі бактерії беруть на себе частину функцій, на які не здатний організм господаря. Це: кишкова паличка, біфідобактерії, молочнокислі бактерії. Шкідливі (патогенні) бактерії: до патогенних зазвичай відносять види, які паразитують на інших організмах. Це: Salmonella typhi, правцева паличка, мікобактерії. Наше існування повністю залежитьвід них, їх в свою чергу не так сильно залежить від нас.