Назви корисних та шкідливих бактерій. Дякую!

Биология
Назви корисних та шкідливих бактерій. Дякую!
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Бактерії є найважливішою складовою еволюційного процесу. Корисні бактерії: зазвичай такі бактерії беруть на себе частину функцій, на які не здатний організм господаря. Це: кишкова паличка, біфідобактерії, молочнокислі бактерії. Шкідливі (патогенні) бактерії: до патогенних зазвичай відносять види, які паразитують на інших організмах. Це: Salmonella typhi, правцева паличка, мікобактерії. Наше існування повністю залежитьвід них, їх в свою чергу не так сильно залежить від нас.
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