Переведите текс . очень срочно. зарание спасибо

Гость: Гость:

Вчера у слонёнка был день рождения. Ему было 6. Его друзья пришли в его дом. Маленькие тигрята дали ему 6 сумок конфет. Маленькие львята принесли большую коробку шоколадок. Маленькие обезьянки дали 6 желтых бананов. У слонёнка и его друзей была веселый праздник. Они играли в пазлы,смотрели на звезды,делали фотографии,танцевали и пели песни. У них также был вкусный праздничный торт. Слонёнок съел 6 кусочков торта и выпил 6 чашек чая,6 стаканов сока,бутылку воды. Он был счастлив.