Переведите текс . очень срочно. зарание спасибо

Английский язык
Переведите текс . очень срочно. зарание спасибо
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Вчера у слонёнка был день рождения. Ему было 6. Его друзья пришли в его дом. Маленькие тигрята дали ему 6 сумок конфет. Маленькие львята принесли большую коробку шоколадок. Маленькие обезьянки дали 6 желтых бананов. У слонёнка и его друзей была веселый праздник. Они играли в пазлы,смотрели на звезды,делали фотографии,танцевали и пели песни. У них также был вкусный праздничный торт. Слонёнок съел 6 кусочков торта и выпил 6 чашек чая,6 стаканов сока,бутылку воды. Он был счастлив.
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Музыка
Построить трезвучия от фа вниз и вверх
Ответить
Математика
Найти длинну окружности радиус равен √Π
Ответить
Русский язык
9 подбери к каждому слову проверочное
Ответить
Химия
Сколько граммов этана необходимо взять для получения 36 граммов сажи?
Ответить
Русский язык
Прочитай текст Выпиши словосочетания Прохладный ветер качает язычок свечи. Угловые тени от виноградовых листьев лежат на потолке беседки. Ночная ба...
Ответить