Прочитай текст Выпиши словосочетания Прохладный ветер качает язычок свечи. Угловые тени от виноградовых листьев лежат на потолке беседки. Ночная бабочка садится на раскрытую книгу

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Прочитай текст Выпиши словосочетания Прохладный ветер качает язычок свечи. Угловые тени от виноградовых листьев лежат на потолке беседки. Ночная бабочка садится на раскрытую книгу

Автор: Гость