Нужно проверить!! Решите уравнения: (20 баллов) (х-2)(х-3)=х(х+1) (х+4)(х+6)=-х^2=30
Алгебра
Нужно проверить!! Решите уравнения: (20 баллов) (х-2)(х-3)=х(х+1) (х+4)(х+6)=-х^2=30
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
( х - 2 )•( х - 3 ) = х • ( х + 1 ) Х^2 - 3х - 2х + 6 = х^2 + х Х^2 - 5х + 6 = х^2 + х - 6х = - 6 Х = 1 Ответ Х = 1 N 2 ( x + 4 )•( x + 6 ) = - x^2 + 30 X^2 + 6x + 4x + 24 = - x^2 + 30 2x^2 + 10x - 6 = 0 2 • ( x^2 + 5x - 3 ) = 0 D = 25 + 12 = 36 ; V D = 6 X1 = ( - 5 + 6 ) : 2 = 0,5 X2 = ( - 5 - 6 ) : 2 = - 5,5 Ответ 0,5 ; ( - 5,5 )
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