Ребята пожалуйста кто что может !!!!!!! 15 балов !!!! задание в интернете нет ... Учитель ??ам составлял .... Желательно с подробным решение !!!! Хочу не только списать но и хоть чуть чуть понять

Алгебра

Ребята пожалуйста кто что может !!!!!!! 15 балов !!!! задание в интернете нет ... Учитель ??ам составлял .... Желательно с подробным решение !!!! Хочу не только списать но и хоть чуть чуть понять

Автор: Гость