Ребята пожалуйста кто что может !!!!!!! 15 балов !!!! задание в интернете нет ... Учитель ??ам составлял .... Желательно с подробным решение !!!! Хочу не только списать но и хоть чуть чуть понять
Алгебра
Ребята пожалуйста кто что может !!!!!!! 15 балов !!!! задание в интернете нет ... Учитель ??ам составлял .... Желательно с подробным решение !!!! Хочу не только списать но и хоть чуть чуть понять
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1. а)=2,4-0,09=2,31; б)=(2,75+2,2)×16=4,95×16=79,2; в)=-1,8:1 4/5=-1. .... 3. а)=-3n/2m; б)=(х^9)²/х^17=х^18/х^17=х. ... 4. 8=-3×(-1)+5; 8=8(ответ: 1)у=-3х+5). ... 5. =числитель: х²-14х+49/ знаменатель: (х-7)=числитель: (х-7)²/знамен(х-7)=х-7(т.к квадрат в числителе и знаменатель сокращаются). ... 7. 100%+15%=115% ; 2800×100:115=2435руб; 2800-2435=365(руб)-повысилась цена. ... 9. (х-√у)(√у+х)=х²-у²=(√6)²-5²=6-25=-19
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