Весенние каникулы, пожалуй, это самые лучшие каникулы... Ведь начинают петь свои песни птички, деревья покрываются легкой зеленью, солнышко начинает светить ярче, обогревая нас своими ласковыми лучиками... На весенних каникула...

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весенние каникулы я провёл дома. иногда выходил гулять.по вечерам сидел за коммпьютером или смотрел телевизор.в понедельник и в среду я был в гостях. а в пятницу ходил в театр. в воскресенье делал уроки.в четверг мы с родителями ездили в сад. там очнь много грязи.наша машина чуть не застряла.но зато мы убрались в доме.когда приехали мама устроила нам шикарный ужин.обыно она его устраивает когдапразник. а тут просто без повода.я купил себе новую игру для компьютера. она мне очень нравится.проще говоря я каникулы провёл отлично. Весенние каникулы, пожалуй, это самые лучшие каникулы... Ведь начинают петь свои песни птички, деревья покрываются легкой зеленью, солнышко начинает светить ярче, обогревая нас своими ласковыми лучиками... На весенних каникулах можно поехать отдохнуть в лес, ведь там свежий воздух,лес все прекрасно!! Весенние каникулы лучше всего! Ведь наступает самая лучшая пора, когда все обновляется и рождается заново! Мои весенние каникулы прошли замечательно!Я гулял с друзьями, ездил к бабушке в деревню. Там я познакомился с новыми друзьями: Сашей и Колей, которые были очень милы ко мне. Мы вместе были неразлучные друзья. У нас произошел такой случай: Когда мы гуляли по лесу, Саша потерялся и мы с Колей начали его искать. Мы не могли его найти очень долго, Однако мы его нашли, он сидел и кормил маленькую белочку. Конечно, мы с Колей обрадовались и подбежали к нему. Саша сказал, что побежал за белочкой, и заблудился. Потом мы все вместе пошли домой к бабушке, она нас ждала с обедом. Я доволен своими каникулами!