В 1971 г. был сделан вывод о том что вВ 1971 г. был сделан вывод о том что в СССР возникла новая историческая общность-советский народ. В это общество включалось и всё население БССР. Кем считали себя жители республики- советск...
История
В 1971 г. был сделан вывод о том что вВ 1971 г. был сделан вывод о том что в СССР возникла новая историческая общность-советский народ. В это общество включалось и всё население БССР. Кем считали себя жители республики- советскими людьми или белорусами?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Я думаю ,что белорусами.
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