В 1971 г. был сделан вывод о том что вВ 1971 г. был сделан вывод о том что в СССР возникла новая историческая общность-советский народ. В это общество включалось и всё население БССР. Кем считали себя жители республики- советск...

История

В 1971 г. был сделан вывод о том что вВ 1971 г. был сделан вывод о том что в СССР возникла новая историческая общность-советский народ. В это общество включалось и всё население БССР. Кем считали себя жители республики- советскими людьми или белорусами?

Автор: Гость