Машина ехала 4 часа со скоростью 90 километров в час Какое расстояние она проехал
Математика
Машина ехала 4 часа со скоростью 90 километров в час Какое расстояние она проехал
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
90*4=360(км) - расстояние Ответ: машина проехала 360 километров.
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