2а-(3а-(4а-(5а+1)))=
Математика
2а-(3а-(4а-(5а+1)))=
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
=2а-(3а-(4а-5а-1))=2а-(3а-4а+5а+1)=2а-3а+4а-5а-1= 6а-8а-1= -2а-1
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