2а-(3а-(4а-(5а+1)))=

Математика
2а-(3а-(4а-(5а+1)))=
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
=2а-(3а-(4а-5а-1))=2а-(3а-4а+5а+1)=2а-3а+4а-5а-1= 6а-8а-1= -2а-1
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Математика
Номер 400 5 вопрос помогите решить
Ответить
Математика
Напишите три числа, каждые из которых больше 10,53, но меньше 10,55
Ответить
Английский язык
Помогите перевести предложения на английский язык 1 где он жил в 13-ом столетии? 2 сколько ему было лет когда английские солдаты приехали в Шот...
Ответить
Математика
Решите задачи: 1. Для приготовления гречневой каши берут 200 г сливочного масла, ко??орого надо в 4 раза меньше, чем гречневой крупы. Сколько над...
Ответить
Физика
Какая физическая величина описывает взаимодействие тел
Ответить