Решите задачи: 1. Для приготовления гречневой каши берут 200 г сливочного масла, ко??орого надо в 4 раза меньше, чем гречневой крупы. Сколько надо взять гречневой крупы? 2. На 8 порций шницеля берут 800 г куриного мяса без ко...

Математика

Решите задачи: 1. Для приготовления гречневой каши берут 200 г сливочного масла, ко??орого надо в 4 раза меньше, чем гречневой крупы. Сколько надо взять гречневой крупы? 2. На 8 порций шницеля берут 800 г куриного мяса без костей. Сколько мяса понадобится для приготовления 6, 10, 12, 15, 20 порций шницеля?

Автор: Гость