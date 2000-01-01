Решите задачи: 1. Для приготовления гречневой каши берут 200 г сливочного масла, ко??орого надо в 4 раза меньше, чем гречневой крупы. Сколько надо взять гречневой крупы? 2. На 8 порций шницеля берут 800 г куриного мяса без ко...
Математика
Решите задачи: 1. Для приготовления гречневой каши берут 200 г сливочного масла, ко??орого надо в 4 раза меньше, чем гречневой крупы. Сколько надо взять гречневой крупы? 2. На 8 порций шницеля берут 800 г куриного мяса без костей. Сколько мяса понадобится для приготовления 6, 10, 12, 15, 20 порций шницеля?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1.200*4=800гр трупы 2.800:8=100гр.мяса 100*6=600гримаса 10*100=1000гр.мяса 12*100=1200гр.мяса 15*100=1500гр.мяса 20*100=2000 гр.мяса
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