Характеристика Афони из рассказа Цветок на земле быстро, плиз

Гость: Гость:

Мне кажется, Афоне лет 5. Он любит помогать людям, когда надо было помочь, он собрал столько цветов, сколько смог и отнёс в аптеку. Он непоседа, любит пошалить. Афоня любознательный мальчик, всё-время что-то спрашивает и всем интересуется. Ещё, он очень добрый и очень любит своего деда.