Характеристика Афони из рассказа Цветок на земле быстро, плиз
Литература
Характеристика Афони из рассказа Цветок на земле быстро, плиз
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Мне кажется, Афоне лет 5. Он любит помогать людям, когда надо было помочь, он собрал столько цветов, сколько смог и отнёс в аптеку. Он непоседа, любит пошалить. Афоня любознательный мальчик, всё-время что-то спрашивает и всем интересуется. Ещё, он очень добрый и очень любит своего деда.
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