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6 задание помогите пожалуйста решить
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Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
8*4=32 ответ.32 кастюма сожьют за 4 недели
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