У Коли было 36 руб. он потратил 2/9 этой суммы сколько руб. у него осталось?
Математика
У Коли было 36 руб. он потратил 2/9 этой суммы сколько руб. у него осталось?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1)36:9=4(руб)-это одна девятая 2)4•2=8(руб)-потратил 3)36-8=22(руб)-осталось
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