Подскажите пожалуйста....или ответы просто, спсибо заранее) очень нужно

Математика
Подскажите пожалуйста....или ответы просто, спсибо заранее) очень нужно
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