Чему равна длина гипотенузы прямоугольного треугольника с катетами 2 см и 4 см? 1)√12 2)√14 3)√18 4)√20

Математика

Чему равна длина гипотенузы прямоугольного треугольника с катетами 2 см и 4 см? 1)√12 2)√14 3)√18 4)√20

Автор: Гость