Мне нужно тесты по литературе рассказ "Зелёная лампа"

Гость: Гость:

1. Город, где встретились герои рассказа "Зеленая лампа". Ответ: Лондон. а. Лондон б. Париж в. Санкт-Петербург 2. Что должно было стоять на подоконнике Ива по договору? а) фотография б) букет цветов в) лампа с зеленым абажуром ответ: лампа с зеленым абажуром 3. Что ответил Стильсон на вопрос, какой смысл сделки. а) "Чтобы вы разбогатели". б) "Тайна" в) "Это секрет государственной важности". Ответ: Тайна. 4. Цифры для востребования: а) 23-45 б) нет в рассказе в) 3-33-6 Ответ: 3-33-6 5. На сколько частей делится рассказ? а) на две б) ни на сколько в)на три Ответ: На две 6. Что сломал старик? а) ногу б) спину в) руку Ответ: ногу. 7. Профессия Ива в конце рассказа? а) бизнесмен б) безработный в)хирург Ответ: хирург. 8. Иву попалась книга, которая восхитила его. Это была книга по: а) алгебре б) филологии в) анатомии ответ: анатомии. 9. В каком году происходит действие второй части? а) 1930 б)1928 в) 1938 Ответ: в 1928 10. Назовите фамилию человека, который в начале рассказа был богачом, а в конце стал нищим. а) Ив б) Реймер в) Стильсон Ответ: Стильсон