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Помогите решить СРОЧНО 50суток 6часов : 67
Математика
Помогите решить СРОЧНО 50суток 6часов : 67
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
50 сут. = 24×50 = 1200 1200+6= 1206 1206 : 67 = 18(ч)
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