Расскажите о световом годе и выразите его в километрах

Физика
Расскажите о световом годе и выразите его в километрах
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Если t=1 год   L- ? L=V*t=3*10^8*365*24*3600=3,15*10^15 м=3,15*10^12 км
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Математика
У Коли было 36 руб. он потратил 2/9 этой суммы сколько руб. у него осталось?
Ответить
Математика
Подскажите пожалуйста....или ответы просто, спсибо заранее) очень нужно
Ответить
Математика
Чему равна длина гипотенузы прямоугольного треугольника с катетами 2 см и 4 см? 1)√12 2)√14 3)√18 4)√20
Ответить
Английский язык
Упражнение 2. Выберите правильный вариант. 1) Mr. Peyton is WIDE/ WIDELY known in scientific circles. 2) The wind is HARD/HARDLY blowing tod...
Ответить
Математика
Помогите решить СРОЧНО 50суток 6часов : 67
Ответить