Расскажите о световом годе и выразите его в километрах
Физика
Расскажите о световом годе и выразите его в километрах
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Если t=1 год L- ? L=V*t=3*10^8*365*24*3600=3,15*10^15 м=3,15*10^12 км
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