Номер 400 5 вопрос помогите решить

Математика
Номер 400 5 вопрос помогите решить
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
84 цветов вырасло на клумбе
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