Помогите перевести предложения на английский язык 1 где он жил в 13-ом столетии? 2 сколько ему было лет когда английские солдаты приехали в Шотландию? 3 когда начались темные дни? 4 что хотели сделать англичане? 5 кто боро...
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Помогите перевести предложения на английский язык 1 где он жил в 13-ом столетии? 2 сколько ему было лет когда английские солдаты приехали в Шотландию? 3 когда начались темные дни? 4 что хотели сделать англичане? 5 кто боролся против англичан?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1.Where he lived in thirteen century?
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