Напишите три числа, каждые из которых больше 10,53, но меньше 10,55

Математика
Напишите три числа, каждые из которых больше 10,53, но меньше 10,55
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
10,531;10,542;10,538
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