Расположите величины в порядке возростания дроби

Математика
Расположите величины в порядке возростания дроби
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
А) 25/100, 6/10, 2/5, 1/2. б) 20/25, 12/20, 3/4, 2/5, 1/2 в) 8/12, 5/6, 2/3, 1/2 У нас такой же учебник)
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