Решите пожалуйста!!! 2sinx (П/6-3х)-1=0
Алгебра
Решите пожалуйста!!! 2sinx (П/6-3х)-1=0
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
2sin ( п/6 - 3x ) =1 sin ( п/6 - x ) = 1/2 п/6 - х = ( -1 )*kп/6 + Пn, n принадлежит Z, -x = ( - 1 )*k п/6 - п/6 + пn, n принадлежит Z, x = ( -1 )*( k + 1 ) п/6 + п/6 -пn , n принадлежит Z
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
История
В 1971 г. был сделан вывод о том что вВ 1971 г. был сделан вывод о том что в СССР возникла новая историческая общность-советский народ. В это общес...
Математика
Русский язык
Составьте словосочетания с данными словами, подобрав к ним прилагательные. Запиш??те словосочетания, вставляя пропущенные буквы. пов...ствование,...